Russie: patrouilles et inquiétudes à Belgorod à cause des frappes ukrainiennes

Après bientôt deux ans de conflit, les dégâts sont de plus en plus visibles à Belgorod, qui connaît une escalade des bombardements ukrainiens ces dernières semaines en réplique à ceux de la Russie: des bars aux fenêtres éventrées, des maisons aux toits détruits...

Andreï, qui répond au nom de guerre "Douchman", fait partie des forces de défense territoriale déployées dans la ville. Il a fait coudre sur son manteau les armoiries de la région, un lion et un faucon, ainsi que le sigle des forces spéciales soviétiques.

Ils ont désormais été transférés à Belgorod même, ville de quelque 345.000 habitants située à une cinquantaine de kilomètres de l'Ukraine, en raison de la multiplication des frappes.

Le 30 décembre, la cité a été le théâtre d'une attaque ukrainienne d'une ampleur sans précédent, qui a tué 25 personnes et blessé plus d'une centaine d'autres. Cette frappe, la plus meurtrière sur le sol russe depuis le début du conflit en 2022, avait eu lieu après un bombardement massif de villes ukrainiennes par la Russie.

Oleg Guerassimov, qui était chauffeur de camions en temps de paix et qui dirige aujourd'hui une unité de défense territoriale, révèle que les rangs se sont "remplis" de volontaires depuis cette attaque.