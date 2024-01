Russie: près de 5 ans de prison requis pour l'opposant nationaliste Guirkine

Le parquet russe a requis jeudi près de cinq ans de prison pour "extrémisme" à l'encontre d'Igor Guirkine, ardent nationaliste russe et vétéran des combats en Ukraine en 2014, devenu un détracteur du Kremlin.

Il est allé plus loin que d'autres nationalistes russes en allant jusqu'à critiquer le président Vladimir Poutine lui-même, quand d'autres ciblaient ministres et généraux.

Cet ex-commandant des séparatistes prorusses dans l'Est de l'Ukraine, plus connu sous le pseudonyme de "Strelkov", soutenait l'assaut contre Kiev, mais a dénoncé pendant des mois l'incompétence des autorités russes sur son compte Telegram, très suivi.

Cette condamnation à une peine de prison ferme est la première visant la mouvance nationaliste russe, mais elle s'inscrit dans une vaste campagne de répression visant tous les détracteurs du Kremlin et de son offensive en Ukraine.

"Le procureur a demandé 4 ans et 11 mois de camp à l'encontre d'Igor Strelkov", a indiqué le compte Telegram de ses partisans après le réquisitoire.

Guirkine avait été arrêté en juillet, un mois après la rébellion avortée d'un autre critique virulent de l'état-major russe, le chef du groupe Wagner, Evguéni Prigojine, tué depuis dans l'explosion de son avion en août et présentée comme un accident par le Kremlin.

Les blogueurs nationalistes sont parmi les rares en Russie à pouvoir encore critiquer les autorités du moment qu'ils ne franchissent pas certaines lignes rouges.

Dans l'un de ses derniers messages avant son arrestation, M. Guirkine semblait attaquer, sans le nommer, Vladimir Poutine. Il affirmait qu'un "minable" dirigeait la Russie et qu'elle ne supporterait pas "six années de plus de ce lâche au pouvoir".