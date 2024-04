Russie: rares poursuites pour corruption contre un haut responsable de l'armée

La justice russe a placé mercredi en détention provisoire un vice-ministre de la Défense, Timour Ivanov, arrêté pour corruption et dont le train de vie avait été dénoncé en 2022 dans une enquête de l'organisation de l'opposant Alexeï Navalny.

Il s'agit d'un rare cas d'arrestation et de poursuites judiciaires graves au plus haut niveau de l'appareil militaire russe, qui intervient à un moment où le conflit avec l'Ukraine fait rage et où le pouvoir a décuplé les dépenses pour l'armée.