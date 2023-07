Russie: renforcement d'un projet de loi contre les personnes transgenres

Mi-juin, la chambre basse du Parlement russe, la Douma, avait approuvé en première lecture ce projet de loi interdisant les interventions médicales et les changements à l'état civil pour les transitions.

Le texte doit être étudié vendredi en troisième et dernière lecture, selon la Douma.

Quelques heures avant l'étude du projet de loi, les services de sécurité russes (FSB) ont affirmé jeudi avoir interpellé un militant transgenre accusé de "haute trahison" au profit de l'Ukraine.

Dans une vidéo de l'arrestation tournée par le FSB et diffusée par les médias d'Etat russes, des hommes cagoulés et armés sortent d'une camionnette et plaquent brutalement le suspect contre un mur dans la rue.