Russie: un Boeing forcé d'atterrir après un problème moteur

"L'atterrissage a été effectué en toute sécurité. Il n'y a pas eu de victimes. Les raisons et les circonstances de l'incident sont en train d'être établies", a souligné le Comité d'enquête.

L'incident survient alors que la Russie ne peut plus importer les pièces de rechange pour les avions Airbus et Boeing et n'a plus accès à la maintenance des deux constructeurs du fait des sanctions occidentales visant Moscou à la suite de son assaut contre l'Ukraine.

S7 a déjà été obligé de réduire le nombre de ses vols de 10-15% en automne et en hiver, en raison des difficultés pour maintenir dans un bon état technique ses avions Airbus, avait rapporté en octobre le quotidien russe Kommersant.