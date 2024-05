Russie: un haut responsable du ministère de la Défense arrêté pour corruption

Il a été arrêté et placé en détention provisoire, selon la même source.

Selon les enquêteurs, M. Kouznetsov a reçu un pot-de-vin pour favoriser des sociétés commerciales, lorsqu'il dirigeait un département de l'Etat-major russe entre 2021 et 2023.

Lors d'une perquisition à son domicile, plus de 100 millions de roubles (plus d'un million d'euros, selon le taux actuel), des pièces d'or et des montres de luxe ont été saisis, précise le communiqué.