Russie: un homme poursuivi pour s'être teint les cheveux aux couleurs de l'Ukraine

La police russe a lancé des poursuites contre un Moscovite, accusé d'avoir discrédité l'armée russe car ses cheveux sont teints en bleu et jaune, couleurs de l'Ukraine, a rapporté une ONG russe.

Stanislav Netessov s'était rendu le 28 avril dans un commissariat du centre de Moscou après avoir été agressé la veille, tabassé et dépouillé de son téléphone, explique l'organisation OVD-info, spécialisée dans le suivi de la répression des voix critiques du Kremlin, et qui a été contactée par l'intéressé.

"Estimant que la coiffure de Netessov symbolise l'Ukraine et discrédite l'armée russe, la police a dressé un procès-verbal à son encontre", explique OVD-Info, qui indique que l'accusé risque désormais une amende à cause de ses cheveux jaunes, bleus et verts.