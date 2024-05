Russie: un soldat américain arrêté pour "vol" placé en détention jusqu'au 2 juillet

La chaîne Telegram d'actualité Baza, réputée proche des forces de l'ordre, ainsi que le quotidien Izvestia ont expliqué que le soldat américain aurait rendu visite à sa petite amie russe à Vladivostok, avant "de la battre" et "lui voler 200.000 roubles (environ 2.000 euros, ndlr) et de l'alcool".

La Maison Blanche a elle affirmé être "au courant" de la situation.

Ces dernières années, plusieurs citoyens américains ont été arrêtés et condamnés à de lourdes peines en Russie. Washington, qui soutient militairement et financièrement l'Ukraine face à l'armée russe depuis plus de deux ans, accuse Moscou de vouloir les échanger contre des Russes détenus aux États-Unis.