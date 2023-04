Russie: un village part en fumée après un incendie, un mort

Une centaine de maisons d'un village de l'Oural en Russie ont brûlé mardi après un départ d'incendie qui a également fait un mort et dont l'origine reste inconnue, ont annoncé les services de secours.

Il n'a pas précisé la cause du départ de feu, mais les médias locaux ont évoqué plusieurs incendies qui se sont déclarés dans la région mardi.

"Au total, 92 bâtiments ont été endommagés par le feu. Un décès a été constaté au cours de la lutte contre l'incendie et de l'enlèvement des débris", a annoncé sur Telegram le ministère russe des Situations d'urgence.

"La propagation rapide de l'incendie a été facilitée par une grande quantité de végétation sèche, des rafales de vent et l'éloignement des sources d'eau", a précisé le ministère.

Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent des scènes apocalyptiques avec des rues encerclées de feu et de fumée.

Le désastre a eu lieu dans le village de Sosva, dans la région de Sverdlovsk, qui compte environ 7.000 habitants et où se trouvent des entreprises de l'industrie forestière.

"Sosva a presque disparu. La rue principale, l'école, l'hôpital et la colonie pénitentiaire ont complètement brûlé. Nous avons fait venir un train de pompiers et des hélicoptères. Mais à quoi bon ?", a déclaré un témoin cité par le portail d'information régional E1.ru.

Selon lui, pour s'approvisionner en eau, les pompiers "ont construit des canalisations à partir de la rivière Sosva sur une longueur totale de 2 kilomètres". Les opérations impliquent 120 personnes et un hélicoptère.

La Russie est confrontée chaque année, notamment du fait du réchauffement climatique, à des incendies de plus en plus destructeurs et englobant des superficies grandissantes.