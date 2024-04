Russie: une digue lâche après des pluies massives, des évacuations en cours

Plus tôt, les autorités locales, anticipant cette rupture, avaient demandé aux habitants d'évacuer plusieurs rues, a indiqué l'agence TASS. Selon l'agence Interfax, des secouristes et les services municipaux sont à l'oeuvre pour réparer la digue.

Selon la mairie, plus de 4.000 maisons et 10.000 personnes se trouvent dans la zone qui risque d'être inondée après cet incident qui s'est produit dans cette cité de 220.000 habitants située près de la frontière avec le Kazakhstan.

La région d'Orenbourg, où se trouve Orsk, a été frappée par de fortes pluies. Plus de 1.800 maisons, dans 95 localités, y ont été inondées et plus de 3.000 personnes évacuées, a indiqué vendredi le service de presse du gouverneur.

La Russie est régulièrement touchée par des phénomènes météorologiques extrêmes, souvent accentués par le changement climatique.