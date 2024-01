Salvini comparaît pour avoir bloqué en mer un bateau de migrants en 2019

Le vice-Premier ministre italien Matteo Salvini est entendu vendredi à Palerme dans un procès qui doit déterminer s'il a empêché illégalement le débarquement de migrants dans un port lorsqu'il était ministre de l'Intérieur d'un précédent gouvernement.

Salvini, chef de la Ligue antimigrants et allié de la Première ministre Giorgia Meloni, rejette fermement les accusations de privation de liberté et d'abus de pouvoir pesant contre lui et concernant des faits remontant à août 2019.