Sánchez qualifie de "fondamental pour l'Espagne" l'accord migratoire conclu par l'UE

Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a estimé mercredi que l'accord trouvé par les 27 États membres de l'UE pour modifier en profondeur le système migratoire et d'asile européen était "fondamental" pour son pays.

Dans des propos tenus devant le Parlement, M. Sánchez a estimé qu'il s'agissait d'"un accord fondamental pour l'Espagne (...) qui va nous permettre quelque chose de très important: améliorer la gestion de nos frontières (et) gérer de manière plus humaine et coordonnée les flux migratoires".