Sanctions américaines: une ingérence "cynique"

Joe Biden a annoncé vendredi une batterie de plusieurs centaines de nouvelles sanctions afin d'assurer que le président russe Vladimir Poutine "paye un prix encore plus élevé pour l'agression (envers l'Ukraine) et la répression" en Russie.

"Les nouvelles restrictions sont une nouvelle tentative éhontée et cynique de s'ingérer dans les affaires intérieures de la Russie, de nous forcer à renoncer à nos intérêts vitaux, de diviser la société russe à la veille (...) de l'élection présidentielle", a dénoncé l'ambassadeur aux Etats-Unis, Anatoli Antonov, cité par l'agence d'Etat russe Tass.

Le président américain a annoncé un arsenal de mesures visant à la fois des individus liés à l'emprisonnement de l'opposant Alexeï Navalny, mort en prison, et la machine de guerre russe, ainsi que les personnes et entités aidant Moscou à contourner les sanctions déjà en place.

Joe Biden a évoqué dans son communiqué "plus de 500 nouvelles sanctions" contre "des individus liés à l'emprisonnement de Navalny" et contre "le secteur financier russe, l'industrie de défense, les réseaux d'approvisionnement et les auteurs de contournement des sanctions, à travers plusieurs continents."

Les Etats-Unis vont aussi prendre des mesures de restriction des exportations "contre près de 100 entités qui fournissent un soutien dissimulé à la machine de guerre russe."