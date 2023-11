Santé: l'américain Eli Lilly va investir 2,3 milliards dans un nouveau site en Allemagne

Eli Lilly va engager "2,5 milliards de dollars (2,3 milliards d'euros) dans la construction d'un nouveau site de production de haute technologie à Alzey (Rhénanie-Palatinat)", selon un communiqué de l'entreprise diffusé en Allemagne.

Le but est d'étendre son réseau mondial de production de médicaments injectables et des aides à l'injection associées et ce, pour "répondre de manière fiable à la demande croissante de médicaments contre le diabète", explique le groupe.