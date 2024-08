Scholz promet d'accélérer les expulsions après l'attentat sanglant de Solingen

Venu se recueillir sur les lieux, le dirigeant allemand s'est engagé à durcir "très rapidement" la législation sur les armes et de "tout faire" pour "expulser ceux qui ne peuvent et ne doivent pas rester en Allemagne".

L'attentat intervient à une semaine d'élections régionales à haut risque dans deux Etats de l'est de l'Allemagne.

- "Complètement dépassé"

L'histoire paraît se répéter: une autre attaque au couteau perpétrée cette fois par un Afghan de 25 ans à Mannheim (ouest) s'était produite fin mai, soit peu de temps avant les élections européennes du 9 juin.

L'assaut, qui avait visé un rassemblement anti-islam et pourrait avoir une motivation islamiste, avait coûté la vie à un policier et fait cinq blessés.

L'attentat fragilise un peu plus la coalition d'Olaf Scholz, pressée depuis plusieurs semaines d'expulser plus efficacement les déboutés du droit d'asile et de reprendre les expulsions de délinquants vers l'Afghanistan et la Syrie.