Sécheresse, inondations: le célèbre Chelsea Flower show de Londres s'adapte

Printemps précoces, sécheresse mais aussi inondations : le célèbre Chelsea Flower Show de Londres et ses jardins extraordinaires sont cette année plus que jamais soucieux de s’adapter au dérèglement climatique, tout en minimisant leur empreinte carbone.

L’exposition florale attend à compter de mardi plus de 150.000 visiteurs venus admirer ses jardins éphémères, apprendre, acheter, et s’inspirer de tout ce qui fait de cette exposition l'une des plus prisées au monde.