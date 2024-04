Sécurité, compétitivité et démocratie au coeur du futur agenda stratégique de l'UE

Partager:

Un premier tour de consultations entre Etats membres a permis de faire émerger des domaines prioritaires qui pourront intégrer l'agenda stratégique de l'Union européenne pour la prochaine législature. Il s'agit de la sécurité, de la compétitivité et de la démocratie, selon une source européenne.

En cette fin de législature, l'UE doit tracer une feuille de route pour les cinq prochaines années, appelée agenda stratégique. Des consultations sont menées entre chefs d'Etat et de gouvernement, sous la conduite du président du Conseil européen, Charles Michel. Un premier tour de consultations mené depuis l'automne a permis de faire émerger plusieurs domaines d'action, a détaillé la même source européenne. "Une Europe forte et sûre" regroupe des sujets comme la sécurité et la défense, la migration ou l'élargissement de l'UE. "Une Europe prospère et compétitive" met l'accent sur la performance économique, l'énergie et la transition écologique ainsi que sur l'innovation. Le troisième domaine - "une Europe libre et démocratique" - vise à défendre les valeurs européennes et l'Etat de droit.

Un second tour de discussions a été lancé par Charles Michel et doit avoir lieu au cours de deux prochaines semaines dans quatre capitales européennes (Vilnius, Bucarest, Varsovie et Vienne). Chaque rendez-vous permet de rassembler un petit groupe d'Etats membres. La deuxième série de discussions a pour but d'approfondir chaque domaine, de fixer une trajectoire et d'identifier les mesures concrètes à prendre. L'agenda stratégique sera discuté formellement au sommet européen des 17 et 18 avril en vue d'une adoption d'ici l'été.