Seize étrangers accusés d'espionnage en Pologne au profit de la Russie

"L'acte d'accusation a été transmis au tribunal" contre ce réseau d'espions démantelé en mars, selon un communiqué du bureau.

"Les tâches qui leur étaient assignées, comprenaient l'identification de bâtiments militaires et d'infrastructures sensibles, la surveillance et la documentation des transports d'aide militaire et humanitaire à l'Ukraine et la préparation de déraillements de train", a ajouté le bureau.