Sénégal : au moins 26 migrants morts dans le naufrage au large de Mbour

Les unités de la Marine ont récupéré 17 dépouilles supplémentaires mardi, précise la Marine sur les réseaux sociaux. "Au total 26 corps ont été repêchés dans ce naufrage" avec les neuf récupérés auparavant et dont la mort avait été annoncée lundi, dit-elle.

Le Sénégal est l'un des principaux points de départ pour les milliers d'Africains qui prennent depuis des années la périlleuse route de l'Atlantique et tentent de gagner l'Europe, principalement via l'archipel espagnol des Canaries, à bord d'embarcations surchargées et souvent vétustes.

Beaucoup de candidats à l'émigration embarquent dans l'important port de pêche de Mbour.

Des milliers de personnes sont mortes en tentant de rejoindre ainsi l'Europe ces dernières années.

Plus de 22.000 migrants ont débarqué aux Canaries depuis le début de l'année, soit plus du double par rapport à l'année précédente.