"Sentir, toucher, regarder": au Royaume-Uni, nouvel âge d'or pour les vinyles

Partager:

Il est 08H30, la queue s'allonge devant Flashback Records, dans le quartier londonien de Shoreditch. C'est la journée annuelle des magasins de disque indépendants au Royaume-Uni et les fans de vinyles sont déterminés à mettre la main sur des rééditions spéciales ou nouvelles sorties. Les premiers sont arrivés à 04H45 alors que la boutique n'ouvre qu'à 09H00. Un engouement qui témoigne du nouvel âge d'or des vinyles, dont les ventes se portent mieux que jamais alors que leur disparition semblait assurée il y a vingt ans.

Martin Wolyniec, 45 ans, barbe grisonnantes et yeux bleus, accompagné de sa nièce Amelia, tient en main une liste distribuée par la boutique, où il a coché ses souhaits: un album de Groove Armada, un d'Orbital, Everything but the Girl, "et si on a de la chance, Kate Bush". Quelques minutes après il ressort victorieux, brandissant un sac carré rempli de précieuses pochettes. Amelia esquisse quelques mouvements de danse extatiques. Martin et sa femme ont commencé à collectionner les vinyles il y a six ans. "Probablement parce que c'est quelque chose qu'on peut encore sentir, toucher, regarder, pas quelque chose qui tient dans notre téléphone", explique-t-il.

Derek Yeboah, concepteur de logiciels de 32 ans, s'y est mis pour sa part depuis qu'il a hérité de la collection de vieux disques de garage et trance de son frère, il y a déjà des années. - Numérique formaté - Il convoite quelques titres de jazz et blues. "Tout est numérique maintenant. Les chansons sont raccourcies à cause des réseaux sociaux (...), tout doit tenir en quatre minutes", alors que le format vinyle donne plus de liberté et d'espace, assure-t-il.