Sept morts dans un accident lors d'un présumé passage clandestin entre l'Autriche et l'Allemagne

Sept personnes, dont un enfant de 6 ans, ont été tuées et seize autres blessées, certaines grièvement, dans la nuit de jeudi à vendredi après l'accident d'un minibus lors d'un présumé passage clandestin à la frontière germano-autrichienne.

La police et le parquet ont ouvert une enquête, notamment pour homicide, contre le passeur présumé, apatride de 24 ans, domicilié en Autriche. Le suspect, blessé, a été déclaré en détention provisoire à l'hôpital.

Les passagers du minibus sont des ressortissants syriens et turcs, le conducteur est apatride, a encore détaillé cette source après une première vérification des identités.

Le minibus, qui transportait 23 personnes dont des enfants, a voulu échapper à un contrôle sur l'autoroute en Bavière, à une cinquantaine de kilomètres de la frontière entre l'Autriche et l'Allemagne, près de Waldkraiburg, a indiqué la police locale dans un communiqué.

Le passeur, qui conduisait le minibus de modèle Mercedes Vito, immatriculé en Autriche, a accéléré pour échapper à un contrôle de police.

Le véhicule surchargé a fait plus loin une sortie de route et s'est renversé à une intersection entre les communes bavaroises de Ampfing et Waldkraiburg vers 01H15 GMT, selon la police.

Les passages clandestins ont généralement lieu de nuit, ce qui permet de moins attirer l'attention et évite aux véhicules de se retrouver dans les embouteillages.