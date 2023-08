Sept morts, dont un bébé, dans un bombardement russe dans le sud de l'Ukraine

Sept personnes ont été tuées, dont un nourrisson et un enfant de 12 ans, lors d'un bombardement russe dimanche sur la région de Kherson, dans le sud de l'Ukraine, ont annoncé les autorités ukrainiennes.

Le ministre de l'Intérieur Igor Klymenko a dans un premier temps donné un bilan de six morts: trois adultes et un bébé de 23 jours dans la localité de Chyroka Balka et deux adultes dans celle de Stanislav.

M. Klymenko a ensuite rapporté la mort à l'hôpital d'un enfant de 12 ans qui a été grièvement blessé dans le bombardement de Chyroka Balka.