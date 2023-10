Sept morts et plusieurs blessés dans un accident de la route en Allemagne: le véhicule voulait fuir un contrôle de police

Sept personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées dans la nuit de jeudi à vendredi en Bavière lors de l'accident d'un minibus qui voulait fuir un contrôle routier, selon la police locale.

Le minibus, un Mercedes Vito transportant plus de 20 personnes et immatriculé en Autriche, a voulu échapper à un contrôle sur l'autoroute à une cinquantaine de kilomètres de la frontière entre l'Autriche et l'Allemagne. Interrogé par l'AFP pour savoir s'il s'agissait d'un transport de migrants, un porte-parole de la police a indiqué que les vérifications des identités étaient "encore en cours".