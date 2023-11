Serbie: des législatives anticipées convoquées pour le 17 décembre

L'opposition réclamait ces élections depuis deux fusillades qui ont eu lieu en mai, en moins de 48 heures, dans une école à Belgrade et dans des villages près de la capitale serbe, faisant au total 18 morts.

Par la signature de deux décrets, lors d'une retransmission télévisée en direct, le chef de l'État serbe a dissous le Parlement et convoqué ces élections.

Plusieurs partis de droite et d'extrême droite n'ont pas encore décidé s'ils allaient, eux aussi, former une coalition avant le scrutin.

Il s'agit de huit partis et mouvements d'orientations politiques différentes, aussi bien des formations de gauche que des verts, tout comme des conservateurs.

Les dernières élections présidentielles, législatives et municipales ont eu lieu en avril 2022. Le Parti progressiste serbe (SNS) d'Aleksandar Vucic avait alors remporté, avec ses partenaires de coalition, le plus grand nombre de sièges au Parlement, 120 sur 250, alors que M. Vucic a été élu une seconde fois au poste de président du pays.

Avec son parti, Aleksandar Vucic, ancien ultranationaliste qui s'est rapproché des Occidentaux tout en cherchant à préserver son amitié avec Moscou, dirige le pays depuis 2012.

Ses détracteurs mettent en cause sa gouvernance "autocratique" et sa mainmise sur des médias et des institutions publiques.