Sergueï Choïgou responsable de "plus de 355.000 victimes" dans l'armée russe

Sergueï Choïgou, ministre russe de la Défense limogé dimanche par Vladimir Poutine, est responsable de "plus de 355.000 victimes", des morts et des blessés, "parmi ses propres soldats" dans la guerre en Ukraine, a affirmé son homologue britannique Grant Shapps.

Sergueï Choïgou, en poste depuis 2012, a été limogé dimanche soir lors d'un remaniement surprise en profondeur, quelques jours après l'investiture du président russe pour un cinquième mandat au Kremlin et après plus de deux ans de conflit en Ukraine.

"Sergueï Choïgou a causé plus de 355.000 victimes (morts et blessés, NDLR) parmi ses propres soldats et des souffrances massives parmi les civils dans le cadre d'une campagne illégale en Ukraine", a écrit sur le réseau social X Grant Shapps.