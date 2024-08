Sicile: quatre corps retrouvés dans l'épave du super yacht

Peu avant l'annonce de la découverte des deux premiers corps, un journaliste de l'AFP a vu plus d'une demi-douzaine de bateaux quitter le port de Porticello, lieu du naufrage à l'est de Palerme, à quelques minutes d'intervalle.

Le navire a sombré en quelques minutes et 15 personnes, dont six passagers parmi lesquels une mère et sa fille d'un an, ont été sauvées, tandis qu'un membre d'équipage a été retrouvé mort.

"Le mot que la mère et tous les blessés répétaient sans cesse était +l'obscurité+, l'obscurité qu'ils ont vécue pendant le naufrage", a témoigné à la BBC Fabio Genco, responsable des urgences de Palerme qui ont prêté les premiers secours aux survivants.

"Ils ont parlé d'environ cinq minutes, peut-être de trois à cinq minutes, entre le moment où le bateau a été soulevé par les vagues et le moment où il a coulé (...) Il y a eu des scènes vraiment apocalyptiques où tout le monde cherchait et espérait trouver" les personnes manquantes, a-t-il ajouté.

Alberto PIZZOLI

Les six personnes qui manquaient à l'appel mercredi matin étaient Mike Lynch et sa fille Hannah, Jonathan Bloomer, président du conseil d'administration de Morgan Stanley International, une branche de la banque américaine, et de l'assureur Hiscox, ainsi que son épouse, et Chris Morvillo, un avocat qui a défendu Mike Lynch dans son procès aux États-Unis, ainsi que son épouse.

Deux personnes restent recherchées, sans que l'on sache lesquelles, dans l'attente de l'identification des quatre corps retrouvés.

Les premiers témoins avaient indiqué que le mât de 75 mètres s'était rompu, mais les informations disponibles mercredi semblent indiquer que ce n'est pas le cas.

La vitesse à laquelle le yacht a coulé, et le fait que les autres bateaux autour de lui n'aient pas été touchés, suscitent des questions, notamment celle de savoir si la quille lestée, qui fait contrepoids à l'imposant mât, était abaissée ou relevée au moment de la tempête.