Signé Giltay: le "coup de poker" de Macron après la victoire écrasante du Rassemblement national (RN) aux élections européennes

Ces élections européennes ont clairement provoqué une crise politique majeure en France. Après le score du Rassemblement National, plus de 31% des voix, la dissolution de l'Assemblée Nationale est annoncée par Emmanuel Macron, et puis l'organisation de législatives dans trois semaines, le 30 juin et le 7 juillet.

C'est un coup de poker qui pourrait bien propulser ce Rassemblement National au pouvoir. La meilleure défense, c'est l'attaque. C'est probablement ce que s'est dit Emmanuel Macron avant de prendre cette décision hallucinante et tout bonnement historique. Rien ne l'y obligeait. Les élections européennes n'ont aucune influence directe sur le gouvernement de la France. Et pourtant, le président a décidé d'effondrer le château de cartes. On risque de donner l'impression de céder aux injonctions de Jordan Bardella, qui, durant toute sa campagne, a réclamé cette dissolution.

Emmanuel Macron avait-il vraiment le choix ? Il ne pouvait pas rester sans réaction devant une telle défaite. Son parti n'a pas fait la moitié des voix du Rassemblement National. Changer de Premier ministre n'aurait pas suffi, et l'organisation d'un référendum, quel qu'en soit le thème, se serait transformée en plébiscite pour ou contre Macron. Alors, autant aller au clash et mettre les Français devant leurs responsabilités. Emmanuel Macron espère qu'une fois de plus, son habileté lui permettra de jouer la carte du repoussoir. Son analyse est la suivante. Les électeurs se sont défoulés hier dans un scrutin sans importance.