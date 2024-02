Signé Giltay: tensions entre la France et l'Allemagne sur la guerre en Ukraine

La relation historique entre la France et l'Allemagne subit des tensions qui pourraient marquer la fin de l'équilibre traditionnel de l'Union européenne.

Cependant, la dynamique a changé avec l'évolution de la situation en Europe, notamment l'élargissement de l'Union à 27 membres et la montée en puissance de l'Allemagne réunifiée, qui rivalise désormais avec la France sur les plans économique et stratégique.

Depuis des décennies, le couple franco-allemand a été le pilier de l'Union européenne, avec des figures emblématiques comme Valéry Giscard d'Estaing et Helmut Schmidt, ou encore François Mitterrand et Helmut Kohl.

Les récentes tensions entre Emmanuel Macron et le chancelier Olaf Scholz au sujet de l'Ukraine ont reflété ces changements, avec des désaccords sur la question de l'envoi éventuel de troupes au sol dans le pays en proie à la guerre.

Les analystes perçoivent les propos de Macron comme une réponse à Vladimir Poutine, indiquant que ne pas exclure l'usage de certaines options stratégiques pourrait renforcer sa position lors de négociations internationales.

Cependant, les tensions entre Paris et Berlin sont apparues au grand jour, mettant en lumière les divergences croissantes entre les deux pays. Malgré les affrontements verbaux, certains estiment qu'un rapprochement est encore possible entre Macron et Scholz.