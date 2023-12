Simon Ammann, quadruple champion olympique, de retour sur la Tournée, pour la 25e fois

Simon Ammann avait manqué les épreuves l'an dernier, mais sera présent pour la 25e fois sur la Tournée des 4 tremplins qui débute vendredi à Oberstdorf en Allemagne (avec les qualifications la veille)

Double champion olympique aux Jeux d'hiver en 2002 et 2010 (sur le petit et le grand tremplin), Simon Ammann a aussi été champion du monde (en 2007 sur le grand tremplin et en 2010 en vol à skis) mais il désespère de pouvoir enfin remporter la Tournée après avoir terminé 2e à deux reprises (en 2009 et 2011).