Six morts dans une frappe russe à Koupiansk, dans l'est de l'Ukraine

Au moins six personnes ont été tuées mardi dans un bombardement russe dans la ville de Koupiansk, dans l'est de l'Ukraine, selon un nouveau bilan annoncé par le gouverneur régional Oleg Synegoubov.

"Le nombre de morts a augmenté à six personnes", quatre hommes et deux femmes, a indiqué sur Telegram M. Synegoubov, qui avait fait état de trois morts plus tôt dans la journée. Les secouristes "continuent" les recherches sur le site, a-t-il ajouté, laissant entendre que le bilan pourrait encore s'alourdir.