Six pays riverains de la Mer Baltique vont coopérer dans le domaine des mines marines

Six pays membres de l'Otan riverains de la Mer Baltique vont acheter conjointement des armes afin de miner certaines parties de cette zone maritime. Ce territoire constitue en effet une zone potentiellement importante en cas de conflit avec la Russie.

Les six pays - l'Allemagne, le Danemark, la Finlande, la Norvège, la Pologne et la Suède - ont signé mardi à Washington, avant le début du sommet de l'Alliance atlantique, une déclaration d'intention pour l'achat de mines marines comme armes de dissuasion. Les pays souhaitent acquérir conjointement les systèmes et les maintenir opérationnels.

"Ils constituent un moyen très efficace de dissuader un agresseur en mer et constituent une capacité très importante face à l'agression russe", a indiqué le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius. "L'achat est un moyen de dissuasion", a-t-il ajouté.

Les pays envisagent d'acheter un système de mines marines finlandais.