Ski de fond: la légende Bjoergen nommée entraîneure adjointe de la sélection norvégienne

Athlète la plus titrée et la plus médaillée des Jeux Olympiques d'hiver, l'ex-fondeuse Marit Bjoergen va revenir dans l'équipe féminine norvégienne en tant qu'entraîneure adjointe, a annoncé vendredi la Fédération norvégienne de ski.

Avec 15 médailles olympiques (8 en or, 4 en argent, 3 de bronze), elle est l'athlète la plus prolifique de l'histoire des JO d'hiver. Elle compte aussi 26 médailles aux Championnats du monde, dont 18 en or, et 114 titres individuels en Coupe du monde.

La Fédération a également nommé un autre ex-athlète, Pal Gunnar Mikkelsplass, deux fois champion du monde en relais en 1982 et 1985, comme entraîneur adjoint pour relancer une équipe féminine qui vient de boucler une saison laborieuse.

Selon des médias norvégiens, ces nominations pourraient ouvrir la voie au retour en sélection d'une autre grande fondeuse, Therese Johaug, proche amie de Marit Bjorgen. Aujourd'hui âgée de 35 ans, Johaug avait pris sa retraite en 2022.