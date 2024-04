Slovaquie: Pellegrini remporte la présidentielle, selon un dépouillement quasi complet

M. Korcok a reconnu sa défaite et a félicité son adversaire.

"Je tiens à féliciter le vainqueur de l'élection, Peter Pellegrini", a déclaré à la presse et à ses sympathisants cet ancien ministre des Affaires étrangères.

Il a également exprimé son espoir que "Peter Pellegrini sera indépendant et qu'il agira selon ses propres convictions et sans ordres", faisant allusion claire à l'alliance entre le futur président et le chef du gouvernement Robert Fico.

Il a également reproché à son adversaire "une campagne non transparente".