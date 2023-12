Snooker: 8e championnat britannique pour la légende O'Sullivan, mais sans le même "enthousiasme"

O'Sullivan est devenu ce week-end le plus vieux vainqueur du UK Championship à York, trente ans après avoir décroché son premier titre dans l'épreuve à l'âge de 17 ans.

La légende anglaise du snooker Ronnie O'Sullivan, s'est adjugé dimanche son 8e titre lors du championnat du Royaume-Uni, qu'il a remporté sans grande motivation, lui qui a avoué "prendre plus de plaisir à prendre son petit déjeuner" qu'à jouer.

"C'est formidable de gagner et je donne le meilleur de moi-même, mais ce n'est pas le même enthousiasme qu'il y a quelques années lorsque je remportais mes premiers titres mondiaux, britanniques et Masters", a-t-il expliqué.

Légende de sa discipline, notamment par sa rapidité et car il est parfaitement ambidextre, O'Sullivan est cependant resté discret après son succès, admettant que celui-ci n'avait pas la même saveur que ses victoires précédentes et qu'il avait même eu des difficultés à se motiver.

"Ne vous y trompez pas, c'est toujours agréable et un travail bien fait, mais j'ai plus de plaisir à aller courir le matin ou prendre le petit déjeuner avec mon ami", a-t-il ajouté.

"The Rocket" a même avoué que "pendant le match" dimanche "je me disais que je n'avais pas envie, que je préférais m'asseoir sur mon lit et regarder un peu Netflix. C'est souvent ce que je ressens".

Grâce à ce huitième titre dans le championnat du Royaume-Uni, O'Sullivan, confortablement installé au sommet du classement mondial, garnit néanmoins son palmarès d'un 22e titre dans les tournois de la Triple couronne, qui réunit les trois plus prestigieux tournois de snooker (championnat du monde, Masters et UK Championship).