Soixante ans après son crash, les débris d'un avion enlevés dans les Pyrénées

L'avion de la compagnie Derby Aviation effectuait un vol entre Londres et Perpignan lorsqu'il s'est écrasé une nuit d'octobre 1961, tuant les 34 passagers et membres d'équipage à bord, en majorité des Britanniques.

Une quarantaine de bénévoles ont mené samedi et dimanche une opération de nettoyage pour enlever les débris restants d'un avion qui s'est écrasé il y a plus de soixante ans sur le Canigou, montagne emblématique des Pyrénées-Orientales.

"J'ai reçu un message dans ma boîte aux lettres disant qu'on était sans nouvelle d'un avion qui aurait dû atterrir à minuit et qu'il fallait se tenir prêt à partir", témoigne auprès de l'AFP Jean-Pierre Bobo, qui faisait partie de la première équipe de secours sur place alors qu'il était jeune membre du club alpin.

"Quand on est arrivés, le temps était gris et brumeux et il y avait une odeur affreuse: un mélange de kérosène et de chair humaine", raconte-t-il.

Aujourd'hui âgé de 82 ans, ce professeur d'histoire à la retraite est également conseiller scientifique du syndicat mixte du Canigou, à l’initiative de ce nettoyage avec l'association Mountain Wilderness Catalunya et le refuge du Cortalets, situé à quelques dizaines de minutes de marche du lieu du crash.