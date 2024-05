Soixante-six migrants qui tentaient de traverser la Manche secourus

Soixante-six migrants, dont des femmes et des enfants, qui tentaient de traverser la Manche, ont été secourus mercredi et ont été amenés à Dieppe, ont annoncé la préfecture maritime et la préfecture de Seine-Maritime.

Dans la matinée, le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Gris-Nez a été "informé par le sémaphore de Dieppe qu'une embarcation de migrants se trouve au large de Dieppe".