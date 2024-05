Sommet sur l'Ukraine en Suisse: Pékin juge "difficile d'y participer" sans la Russie

"Il existe un décalage évident entre d'un côté les dispositions prises pour la conférence et de l'autre les demandes de la Chine et les attentes générales de la communauté internationale, ce qui rend difficile la participation de la Chine", a déclaré Mao Ning, porte-parole du ministère des Affaires étrangères.

Dimanche, le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait exhorté ses homologues américain et chinois à participer à la Conférence sur la paix en Ukraine (15 et 16 juin) dont la Russie, qui n'est pas invitée, prédit d'ores et déjà l'échec.