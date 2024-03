Soupçons en Allemagne sur du blanchiment d'argent au sein de Signa, insolvable

Le groupe autrichien est en grande difficulté en raison de la hausse des taux d'intérêt, des coûts de construction et des prix de l'énergie. Il possède notamment la chaîne allemande de grands magasins Galeria Karstadt Kaufhof, maison-mère de Galeria Inno en Belgique.

Jusqu'il y a peu, la fortune de René Benko était estimée par le magazine Forbes à 6 milliards de dollars (5,5 milliards d'euros). Depuis décembre cependant, plusieurs sociétés de son groupe immobilier et commercial Signa ont déposé le bilan.

Dirigée par le Belge Olivier van den Bossche, Galeria Karstadt Kaufhof a déposé le bilan en janvier, pour la troisième fois en moins de quatre ans, entraînée par la chute de Signa. L'entreprise recherche des repreneurs et des discussions avec des investisseurs potentiels ont débuté.

Inno n'est toutefois pas concernée par ces difficultés. Avec 16 magasins et environ un millier de travailleurs, la chaîne belge a assuré qu'elle était en bonne santé et qu'elle suivait un parcours totalement indépendant de Galeria et Signa. Elle a été officiellement mise en vente par ses propriétaires.