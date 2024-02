Soutient US à la "souveraineté" de la Moldavie après l'appel des séparatistes prorusses

"Les Etats-Unis soutiennent fermement la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Moldavie à l'intérieur de ses frontières internationalement reconnues", a déclaré à la presse Matthew Miller, porte-parole du département d'Etat.

"Compte tenu du rôle de plus en plus agressif et déstabilisateur de la Russie en Europe, nous suivons de très près les actions de la Russie en Transdniestrie et la situation générale dans cette région", a-t-il ajouté.