Starmer à Dublin pour entériner une "nouvelle ère" entre l'Irlande et le Royaume-Uni

"C'est un plaisir d'être ici et d'avoir cette opportunité de renouveler l'amitié entre nos pays", a-t-il dit, ajoutant que ce "nouveau départ" dans les relations bilatérales "peut être significatif" et "profond".

Les deux dirigeants se sont également entretenus de la guerre en Ukraine et du soutien à Kiev, du conflit entre Israël et le Hamas à Gaza, ainsi que du développement des relations commerciales et économiques entre l'Irlande et le Royaume-Uni.

Ils ont également réaffirmé leur attachement à l'accord du Vendredi Saint de 1998 qui a mis fin aux décennies de violence en Irlande du Nord, entre républicains essentiellement catholiques, et unionistes attachés à la place de la province au sein du Royaume-Uni et majoritairement protestants.

Simon Harris a vanté des échanges "très productifs", tandis que Keir Starmer s'est réjoui de "discussions singificatives" et "un très beau jour pour l'Irlande et le Royaume-Uni".