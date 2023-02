Stoltenberg appelle les pays de l'Otan et les partenaires à fournir plus d'armes à Kiev

"Il est donc d'autant plus important que les alliés et partenaires de l'Otan apportent un soutien accru à l'Ukraine. Nous nous réunirons plus tard dans la journée au sein du groupe de contact pour l'Ukraine dirigé par les États-Unis et nous répondrons aux besoins urgents d'un soutien accru à l'Ukraine", a-t-il affirmé à son arrivée au siège bruxellois de l'Alliance atlantique pour une réunion de deux jours des ministres de la Défense des pays alliés.

Elle sera précédée mardi matin par une réunion - distincte mais également au siège de l'Otan - du groupe de contact Défense pour l'Ukraine en format dit "Ramstein", chargé de coordonner, sous la direction des États-Unis, la fourniture d'aide militaire à Kiev.

M. Stoltenberg a insisté sur la nécessité de fournir davantage de munitions à Kiev - les forces armées ukrainiennes en consomment, selon lui, "beaucoup plus" que la capacité de production des membres de l'Otan.

Selon le secrétaire général, les ministres vont aussi examiner comment augmenter la production dans leur pays et comment renforcer leur industrie de la défense pour être en mesure de fournir les munitions nécessaires à l'Ukraine "et aussi de reconstituer nos propres stocks".