Suggérer une école aux parents réduirait les inégalités scolaires

Les systèmes scolaires belges, et francophone en particulier, sont parmi les plus inégalitaires et ségrégués de l'Union européenne. Les importantes "ghettoïsation" et mise en concurrence des écoles ne contribuent pourtant pas à améliorer les résultats globaux des élèves alors qu'elles favorisent la reproduction des inégalités. C'est ce que déduisent des chercheurs de l'Appel pour une école démocratique (Aped) de leur étude basée sur la dernière enquête PISA. Ils appellent les décideurs à prendre des politiques pour réguler le marché de l'enseignement afin d'y favoriser la mixité.