Sur la route des européennes - A Meuvy, "la colère agricole toujours là"

Le 30 janvier, Mélanie a manifesté devant la fromagerie du Caprice des Dieux pour réclamer un prix du lait rémunérateur. Trois mois et demi après, la "colère ne part pas" et l'éleveuse en veut aux "personnes complètement déconnectées qui décident au-dessus de nous".

Aujourd'hui, l'heure n'est plus au blocage de l'échangeur d'autoroute entre l'A5 et l'A31 mais le ras-le-bol persiste et les panneaux à l'entrée des villages sont toujours à l'envers, un symbole des manifestations de l'époque car "on marche sur la tête".

"On vit à cette heure-ci avec moins d'un SMIC. Le restaurant on ne sait pas ce que c'est, les vacances on ne sait pas ce que c'est". A Meuvy, un village à l'étrange clocher tordu, Mélanie Flammarion Paillard est cogérante d'une exploitation avec son frère et ses parents.

Une ferme "moyenne", avec sa centaine de Simmentals, des vaches beiges "très rustiques qui produisent moins que les noires et blanches mais tombent beaucoup moins malades et font un lait plus riche", dit la jeune femme de 29 ans encartée à la FNSEA et aux Jeunes Agriculteurs.