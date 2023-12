Sur les traces du jeune Alex Batty dans une vallée de l'Aude

Au hameau de la Bastide, dans une vallée reculée de l'Aude, l'étonnement domine: c'est là qu'Alex Batty, l'adolescent britannique disparu depuis 2017, et son grand-père ont vécu un temps sous de faux noms, logés et nourris par les propriétaires d'un gîte en échange de leur aide.

Roger Vales, 79 ans, vit au bout de l'impasse qui longe la maison d'hôtes jusque dans les collines, à quelques centaines de mètres. "C'est des gens gentils", dit à l'AFP ce retraité et conseiller municipal, à propos d'Alex Batty et de son grand-père.

"On ne savait pas, nous. Le jeune, quand on passait en voiture à la Bastide, on le voyait, +Bonjour+, et c'est tout. Et le pépé, souvent, on le voyait travailler, il arrangeait des murs par là", ajoute-t-il, devant chez lui.

C'est ici, au gîte de la Bastide, sous le regard du sévère pic du Bugarach, que l'adolescent semble avoir vécu, en compagnie de son grand-père David Batty, une bonne partie des deux années passées en France.