Surtourisme: Venise lance fin avril son billet d'entrée pour les visiteurs d'un jour

"Il s'agit d'une expérimentation, et c'est la première fois que ça se fait dans le monde", s'est enorgueilli jeudi le maire de Venise Luigi Brugnaro lors d'une conférence de presse à Rome en présence de médias du monde entier.

"Il ne s'agit de pas de gagner de l'argent (...) notre objectif est de rendre Venise plus vivable", a-t-il souligné, alors que la Sérénissime est l'une des villes les plus visitées au monde. En pic de fréquentation, 100.000 touristes y dorment, en plus de dizaines de milliers de visiteurs journaliers. A comparer aux quelque 50.000 habitants du centre-ville, qui ne cesse de se dépeupler.