Swisscom va racheter Vodafone Italia pour 8 milliards d'euros

L'opérateur suisse a estimé que la fusion de Vodafone Italia et Fastweb permettra "de dégager une valeur significative", entre les économies d'échelle, la structure de coûts plus efficace et des synergies importantes de 600 millions d'euros par an.

Swisscom espère clôturer l'opération, soumise à l'approbation des autorités réglementaires, au premier trimestre 2025.

Cette fusion devrait créer un "challenger" proposant des offres groupées de services de télécommunications fixes et mobiles. Swisscom voit encore des "opportunités de croissance significatives" sur le marché italien.