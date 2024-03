Swisscom va racheter Vodafone Italia pour 8 milliards d’euros

Ce rachat doit lui permettre de se renforcer en Italie, le marché où il enregistre déjà sa plus forte croissance grâce à Fastweb, rachetée en 2007, a annoncé vendredi Swisscom dans un communiqué, précisant avoir signé un accord contraignant avec Vodafone.

Pour le groupe britannique, qui a plusieurs fois repoussé des avances du français Iliad, cette transaction marque "la troisième et dernière étape" d'une réorganisation de ses activités en Europe, après la cession de sa branche en Espagne et de la fusion au Royaume-Uni avec Three UK du conglomérat hongkongais CK Hutchinson, a souligné sa directrice générale, Margherita Della Valle, dans un communiqué séparé.

La vente de cette filiale en Italie et de ses activités en Espagne vont permettre à Vodafone d'engranger 12 milliards d'euros de liquidités, a précisé la patronne de Vodafone, précisant que le groupe compte reverser 4 milliards d'euros à ses actionnaires sous la forme de rachat d'actions.

Le groupe suisse entend lui aussi soigner ses actionnaires à l'issue de cette transaction, soumise à l’approbation des autorités réglementaires et qu'il espère boucler au premier trimestre 2025.