Technip Energies dévisse en Bourse après une enquête du Monde sur un projet gazier russe

Technip Energies chutait de plus de 18% à la Bourse de Paris jeudi après la publication d'une enquête du quotidien Le Monde impliquant le groupe dans un projet gazier russe malgré les "sanctions européennes consécutives à l'invasion russe en Ukraine" qui "lui imposent d'interrompre sa participation", selon le journal.

Dans le sillage de cette parution, le cours de l'action du groupe d'ingénierie et de services dégringolait de 18,29% à 18,48 euros vers 13H30 GMT, après avoir lâché plus tôt plus de 21%.

"Technip Energies a agi, à tout moment, en conformité avec les sanctions applicables dans le cadre du projet Arctic LNG 2", un projet de construction d'usine de liquéfaction de gaz naturel en Sibérie occidentale, s'est rapidement défendu Technip Energies par voie de communiqué jeudi.