Toujours plus de crimes de guerre commis par la Russie en Ukraine, selon l'ONU

Davantage de morts civils, de personnes torturées, de violences sexuelles, qui relèvent de crimes de guerre mais aussi l'escamotage d'innombrables biens culturels: des enquêteurs de l'ONU ont dressé vendredi un nouveau bilan accablant de la guerre que la Russie mène contre l'Ukraine depuis plus de deux ans.

La commission d'enquête créée par le Conseil des droits de l'homme a trouvé "de nouvelles preuves que les autorités russes ont violé les droits humains internationaux, les lois humanitaires internationales et commis les crimes de guerre correspondants", au terme de 16 nouvelles visites en Ukraine et des entretiens avec 422 femmes et 394 hommes pour établir les faits publiés vendredi.

"La Commission est préoccupée par l'ampleur, la persistance et la gravité des violations et des crimes sur lesquels elle a enquêté ainsi que par leur impact sur les victimes et les communautés affectées", insiste le nouveau rapport, qui vient compléter les enquêtes précédentes de la Commission publiées l'année dernière.