"Tous les objectifs fixés seront atteints" en Ukraine, assure Poutine

Il a salué un "événement fatidique" qui s'est imposé selon lui pour protéger les habitants russophones de ces régions ukrainiennes contre une "dictature néonazie" et un "nationalisme radical".

"La vérité est de notre côté. Tous les objectifs fixés seront atteints", a déclaré M. Poutine, dans une adresse vidéo, en félicitant le peuple russe pour "la Journée de la réunification" avec les régions ukrainiennes de Lougansk, de Donetsk, de Zaporijjia et de Kherson, célébrée en Russie le 30 septembre.

"Nous n'avons pas abandonné nos frères et nos soeurs", a-t-il souligné, en défendant une nouvelle fois "la nécessité et la légitimité de l'opération militaire spéciale" russe -- le terme qui désigne en Russie l'assaut lancé contre l'Ukraine le 24 février 2022, officiellement pour "démilitariser" et "dénazifier" ce voisin russe.

Le 30 septembre 2022, Vladimir Poutine a signé et officialisé l'annexion des régions ukrainiennes de Donetsk et de Lougansk (est), ainsi que des celles de Zaporijjia et de Kherson (sud).

Ces régions que Moscou ne contrôle que partiellement avaient voté pour leur rattachement à la Russie lors des référendums non reconnus par Kiev et la communauté internationale.